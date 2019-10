Amateurfußball: Die Fußball-Mannschaft des FSV Münster meldet sich nach der Prügelattacke gegen einen Schiedsrichter aus dem laufenden Spielbetrieb ab. Nach übereinstimmenden Medienberichten zieht der hessische Kreisliga-Klub damit die Konsequenzen aus dem Vorfall vom Wochenende, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Zudem erhält der Spieler nach Angaben des Vereinsvorsitzende Hans-Peter Samoschkoff ein lebenslanges Hausverbot.

"Wir haben beschlossen, dass die Mannschaft mit sofortiger Wirkung abgemeldet wird", sagte der Funktionär dem Radiosender Hit Radio FFH. "Die Spieler werden sich noch einmal treffen, nehmen ihre persönlichen Sachen mit - das war's dann." Der Spieler, der den 22 Jahre alten Referee niedergeschlagen habe, habe seinen Fehler inzwischen eingesehen: "Er kann sich vor Gericht entschuldigen, aber hier ist die Zeit für ihn vorbei."

Der Unparteiische war am Sonntag in der Partie Münster gegen TV Semd in der C-Liga Dieburg von einem Spieler der Gastgeber bewusstlos geschlagen worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Handball, Füchse Berlin: Jaron Siewert wird im Alter von erst 26 Jahren zur kommenden Saison neuer Coach bei den Füchsen Berlin in der Handball-Bundesliga. Das große Trainertalent werde im Sommer den bisherigen Trainer Velimir Petkovic ablösen, teilte der Hauptstadtclub am Dienstag mit. "Mit Jaron schließt sich ein Kreis. Er hat hier als Jugendspieler angefangen und wird jetzt Trainer", sagte Füchse-Manager Bob Hanning bei einer Pressekonferenz. "Ich glaube, dass er uns die nötigen Impulse geben wird."

Der derzeit 25 Jahre alte Siewert trainiert aktuell den Zweitliga-Spitzenreiter Tusem Essen und kommt aus der Füchse-Nachwuchsakademie. Beim Berliner Proficlub erhält er nun einen Vertrag über zwei Jahre. Siewert ist zwölfeinhalb Jahre jünger als Kapitän Hans Lindberg, der älteste Spieler aus dem derzeitigen Füchse-Kader.

Petkovic trainierte die Füchse seit Dezember 2016, sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Mit vier Niederlagen aus zehn Ligaspielen liegen die Berliner derzeit nur auf Tabellenrang acht der Bundesliga. Schon die vergangene Saison war nach Verletzungsproblemen weitgehend enttäuschend verlaufen, mit dem sechsten Platz retteten die Füchse zumindest noch die Qualifikation für den EHF-Pokal.