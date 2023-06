Aus der Premier League an die Weser, wie kann das sein? Hinter dem Wechsel des Mittelfeldspielers Naby Keita steckt eine langfristige Strategie. Der Transfer sendet darüber hinaus ein Signal ans Team - und den begehrten Torjäger Niclas Füllkrug.

Von Javier Cáceres

Es gib so einige Karrieren, die dort begradigt wurden, wo die Weser einen großen Bogen macht - und der SV Werder Bremen zuhause ist. So fällt etwa der Name Johan Micoud, wenn über Spieler debattiert wird, die ihren Laufbahnen dort neuen Glanz verliehen, vom Brasilianer Diego ist die Rede, vom jungen Mesut Özil und dem jungen Kevin De Bruyne, neuerdings Champions-League-Sieger, einst zur Ausbildung Gastprofi bei Werder. Ab der kommenden Saison könnte die Liste erweitert werden: Naby Keita, 28, bisher beim FC Liverpool und nun spektakulärer, überraschender und ablösefreier Zugang des SV Werder.