Von Korbinian Eisenberger, Oberhof

Ihre Tochter wartet unten am Start, sie selbst steht oben und sieht zu. Von der Tribüne aus hat die Mama den Überblick. Die 54-Jährige trägt eine Winterjacke, oben geöffnet, es ist recht warm in der Sonne von Oberhof. Auch die Haare trägt sie offen, ihre geröteten Wangen leuchten in der Sonne. Diese Wangen. Die kennt man doch.

Mittwochnachmittag in der Biathlon-Arena Oberhof, 14.30 Uhr, Block U, Reihe acht. Mitten zwischen den Menschen steht Jeanette Herrmann. Und sie steht reichlich unbehelligt hier, niemand erkennt sie, außer ihren Begleitern im Block, trotz dieser Ähnlichkeit, trotz der Wangen. Neulich waren die Urgroßeltern mit dabei, nun hat sie eine Freundin neben sich stehen, und eine Gruppe von Arbeitskollegen ihres Ehemannes Lutz. Sie, die Mama, war vom ersten Tag an immer dabei, wenn ihre Tochter an den Start ging. Ihre Anfangs-Hoffnung: "Ich hab gesagt, einmal kommt sie durch." Also eine Medaille, so die Prognose.

Ihre Tochter, den meisten unter Denise Herrmann-Wick ein Begriff, hat inzwischen schon zwei Medaillen gewonnen, Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung. Ziemlich unglaublich sei das gewesen, sagt die Mama, nun, da unten in der Spur die Slowenin Polona Klemencic das Einzel-Rennen eröffnet hat. Der Druck auf ihre Tochter, der ist erstmal weg. Und doch trippelt die Mutter jetzt mit den Füßen auf dem Tribünenmetall. Nu klar, sagt sie. Ein bisschen nervös ist sie natürlich schon.

So golden und silbern das nun alles glänzt - es ist nicht alles einfach gelaufen

Während unten Schüsse und Scheiben fallen und Langlaufskier durch die Loipe gleiten, gibt Herrmann oben in Block U Einblicke in die Familiengeschichte, die ja fast immer ein zentrales Kapitel in Sportlerkarrieren einnimmt. "Wenn nicht Oma und Opa auch mal den ein oder anderen Laufanzug gekauft hätten", sagt Jeanette Herrmann, "dann wäre es kompliziert geworden."

Aus Brockau sind sie hergekommen zur WM, da wohnen Lutz und Jeanette Herrmann, in einem kleinen Ortsteil der Stadt Netzschkau im nordöstlichen Vogtlandkreis in Sachsen. Etwa zwei Stunden fahren sie mit dem Auto nach Zella-Mehlis, einem Nachbarort von Oberhof, manchmal übernachten sie dort bei ihrem Schwiegersohn. Ihr Mann, der in Bamberg arbeitet, hat auch nicht die kürzeste aller Anreisen. "Insgesamt sind wir bisher bestimmt 2000 Kilometer gefahren" während dieser WM, sagt sie. Um die Tochter zu sehen, heute mit Startnummer 31. "So wie im Januar 2020 beim Weltcup in Pokljuka in Slowenien. Damals hat sie gewonnen." Gleich ist sie dran.

Die Mama kommt ins Erzählen. So golden und silbern das nun alles glänzt, es ist nicht alles so ganz einfach gelaufen, wie es bei ihrer Tochter nun bisweilen aussieht. Sie waren sich ja nicht ganz einig damals. Die kleine Denise hatte es sich in den Kopf gesetzt, nach der siebten Klasse von der normalen Schule direkt zum Langlauf-Stützpunkt nach Oberwiesenthal zu wechseln. "Ich wollte eigentlich, dass sie noch ein Jahr wartet", erzählt die Mutter. "Aber sie war nicht zu stoppen."

Die erste Tochter wurde also Langläuferin. Und dann entschied sich auch Nadine, die sieben Jahre jüngere Schwester von Denise, für den Leistungssport im Langlauf. Jahrelang ging es um diese Fragen: Sind die Mädels heute gut gelaufen? Oder sind sie eingebrochen? So ging das jedes Wochenende, Winter für Winter. Sehr oft sei sie aufgeregt gewesen, erzählt die Mutter, einfach weil so viel für ihre zwei Mädels dran hing. "Der Lutz und ich, wir haben schon einige Nerven gelassen."

Zwei Schießfehler stehend. Jetzt müsste jeder Schuss ins Ziel. Doch das wird nicht passieren. Heute nicht

Mama Herrmann schaut hinaus ins Stadion, sieht hunderte deutsche Fahnen. Der Stadionsprecher brüllt es hinaus: "Einen tosenden Applaus für Deniiiiise, Heeeerrmaaaan, Wiiiiick." Jeanette Hermann nimmt es hin, als sei es das normalste überhaupt, aber kaum einer hier weiß wie sie, dass das alles außergewöhnlich ist. Wenn Sportlerkarrieren so erfolgreiche Höhepunkte erfahren wie die von Denise Herrmann-Wick, dann ist all das ja nicht nur Lohn für jahrelange Arbeit der Athleten - sondern ganz oft auch von deren Eltern. Im Sport allgemein und im Wintersport speziell.

Fast kurios, dass beide Schwestern, Denise und Nadine, ihre Erfüllung letztlich woanders fanden als im Langlauf. Die ältere wechselte bekanntlich Ende 2016 zum Biathlon, die jüngere studiert inzwischen Medizin. Und so viel sei festzuhalten, so die Mutter: Das Studium sei verglichen mit der Langlaufkarriere "auch nicht ganz billig".

Erstes Liegendschießen. Mama Herrmann trippelt immer schneller mit den Füßen, im Moment des ersten Schusses erstarrt sie, als habe man einen Stecker gezogen. Gut 20 Sekunden vergehen, erst dann rührt sich Jeanette Hermann wieder, ihre Wangen lassen ein Lächeln erahnen. Nur noch drei mal Schießen, na ja, was heißt da nur?

Knapp 15 Minuten später wird Jeanette Herrmann den Kopf schief legen und die Zähne zusammenbeißen. Zwei Schießfehler stehend. Jetzt müsste jeder Schuss ins Ziel. Doch das wird nicht passieren. Heute nicht. Trotz der Startnummer 31; auf Rang 15 wird Denise Herrmann-Wick am Ende landen, vier Schießfehler insgesamt. Beste Deutsche wird die Traunsteinerin Sophia Schneider als Dreizehnte. Gold und Silber gehen diesmal an die Schwedinnen Hanna Öberg und Linn Persson, vor der Italienerin Lisa Vittozzi.

Etwas abgekämpft sieht Mama Herrmann nach dem Rennen aus. Das mit der Nervosität, so ganz wird es wohl nie weg gehen. "Obwohl sie ja schon alles gewonnen hat." Das Schießen, das hatte ihre Tochter ja erst spät gelernt, der damalige Bundestrainer Gerald Hönig sei da maßgeblich gewesen, so die Mutter. "Aber treffen muss sie halt am Ende selbst."

Bei der Frauenstaffel am Samstag und beim Massenstart am Sonntag ist die Tochter gesetzt. Ob Denise Herrmann-Wick bei der Single-Mixed-Staffel am Donnerstag gleich wieder an der Start geht? Während die Mama oben die roten Wangen entspannt, verweist die nicht minder rotwangige Tochter unten im Zielraum bei dieser Frage auf den engen WM-Terminkalender. Eventuell kann Mama Herrmann sich am Donnerstag entspannen.