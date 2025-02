Von Sebastian Fischer

Jamal Musiala sah aus wie jemand, der sich ausgesprochen wohlfühlt, wo er gerade ist. In Schlappen kam er kurz vor Weihnachten in die Geschäftsstelle des FC Bayern zum Interview, in dem es um sein Spiel gehen sollte, aber natürlich auch um seine Zukunft gehen musste, diese Frage bewegte schließlich jeden, der sich für den Verein interessiert. Musiala wollte über die Verhandlungen wenig überraschend nichts sagen, über die Frage, ob er seinen bis 2026 gültigen Vertrag bald verlängern werde. Aber man konnte seine Zuversicht kaum übersehen, als er zumindest so viel zugab: „Hoffen wir’s.“