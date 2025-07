Wer starke Nerven hat, konnte die Szenen am Wochenende in Dauerschleife betrachten: Jamal Musiala verkeilt sein Bein unter PSG-Torwart Donnarumma und bleibt schreiend auf dem Rasen liegen. Wer zartbesaitet ist, hat wohl eher auf diese Bilder verzichtet. Die Verletzung von Musiala war, das lässt sich kaum anders sagen, ein heftiger Schlag für den FC Bayern. „Gebrochenes Wadenbein nach einer Luxation des Sprunggelenks“ lautet die offizielle Diagnose – Musiala wird nun in Murnau operiert und den Münchnern dann monatelang fehlen.

Mit ein paar Tagen Abstand bleiben immer noch viele Fragen: Was bedeutet dieser Ausfall für die Planungen des FC Bayern und was heißt die Verletzung auch für den Spieler selbst? Lässt sich ein Hochbegabter wie Musiala überhaupt ersetzen? Und: Wie sehr trübt das alles die Münchner Teilnahme an der Klub-WM in den USA? Antworten liefert wie immer „Und nun zum Sport“, zum Fußballtalk der SZ lädt in dieser Woche Moderator Jonas Beckenkamp. Beim Gespräch über die Unglückstage des Rekordmeisters sind diesmal Bayern-Reporter Philipp Schneider und Fußballauskenner Philipp Selldorf zu Gast.

