Was bleibt von der 33. Meisterschaft des FC Bayern - außer Machtkampf und Streit? Das entscheidende Tor des jungen Künstlers Jamal Musiala in der 89. Minute. Es erinnert an einen anderen legendären Treffer und steht für die Zukunft dieses Kaders.

Von Philipp Schneider, Köln

Am Ende lief der Ball in Richtung von Jamal Musiala, und er lief so, wie es Musiala gerne hat. Er rollte ihm nicht direkt in die Füße, sondern vor die Füße. Wenn der Ball vor die Füße läuft, kann ein dynamischer Kreativer wie Musiala den Ballfluss besser beschleunigen. Am Ende also lief der Ball in Richtung von Musiala, 20 Meter vor dem Tor des 1. FC Köln, und das war alles, was von dieser Saison übrig geblieben war.