Als Uli Hoeneß vor nun bald drei Wochen am Fernsehstammtisch des Bayerischen Rundfunks erstmals öffentlich über Jamal Musialas Erkrankung sprach, nutzte er ein kleines, unscheinbares Wort, das vielleicht nur der Mitzecher von schräg rechts zu schätzen wusste. Winfried Kretschmann, der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ist ein hochgebildeter Mann, der vermutlich auch ein Stegreifreferat über die Etymologie des Wortes „Dilemma“ halten könnte. Der Begriff wird heute gerne als Synonym für „Problem“ verwendet, deutet in Wahrheit aber auf etwas, was man als „Zwickmühle“ oder „Zwangslage“ bezeichnen könnte: eine prekäre Situation, in der zwei Möglichkeiten zur Wahl stehen, die in diesem Moment allerdings aus unterschiedlichen Gründen unpraktisch sind.