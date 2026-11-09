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MeinungFC Bayern und Jamal MusialaHoeneß spricht nur aus, worüber sie sich beim FC Bayern sorgen

Kommentar von Philipp Schneider

Lesezeit: 3 Min.

Jamal Musiala, hier Mitte September vor einem Spiel gegen Union Berlin.
Jamal Musiala, hier Mitte September vor einem Spiel gegen Union Berlin.
Foto: Michael Weber/Imago

Der Ehrenpräsident stellt öffentlich infrage, ob Jamal Musiala wieder der Alte wird. Das ist aber weder Spekulation noch Fatalismus.

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Am Sonntag um elf Uhr saß Uli Hoeneß am Stammtisch und ließ sich dabei filmen. Er war zu Gast bei einer Sendung, die exakt das liefert, was ihr Name verspricht. Er war also nicht bei „Hart aber fair“, sondern beim „Sonntags-Stammtisch im Bayerischen Rundfunk“. Was macht einer beim Stammtisch? Er ratscht! Und wenn er kann, dann lässt er links und rechts ein paar Pointen raus, damit die Witzquote oberhalb der Weißwurst-Terrine steigt, nicht wahr?

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