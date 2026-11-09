Am Sonntag um elf Uhr saß Uli Hoeneß am Stammtisch und ließ sich dabei filmen. Er war zu Gast bei einer Sendung, die exakt das liefert, was ihr Name verspricht. Er war also nicht bei „Hart aber fair“, sondern beim „Sonntags-Stammtisch im Bayerischen Rundfunk“. Was macht einer beim Stammtisch? Er ratscht! Und wenn er kann, dann lässt er links und rechts ein paar Pointen raus, damit die Witzquote oberhalb der Weißwurst-Terrine steigt, nicht wahr?