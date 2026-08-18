Jamal Musiala macht eine „neurologische Dysfunktion“ öffentlich, nachdem er zum zweiten Mal binnen vier Tagen in einem Testspiel zu Boden sinkt. Offensichtlich herrschte in der Mannschaft schon ein tiefes Wissen über die Erkrankung des Spielers.

Der Fußballprofi Jamal Musiala hat am Dienstagabend öffentlich gemacht, dass er unter einer „neurologischen Dysfunktion“ leidet. Diese neurologische Dysfunktion führe, das schrieb er in den sozialen Medien, zu „temporär kurz auftretenden, aber gut behandelbaren Absencen“. Er schrieb dies, nachdem er in zwei Fußballspielen binnen vier Tagen ohne Fremdeinwirkung auf dem Rasen zusammengesackt war. Zunächst am Samstag beim 3:1 im Testspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig, dann ein weiteres Mal am Dienstagabend beim 4:2 im Testspiel gegen den FC Heidenheim. In beiden Fällen formierten sich Mitspieler um den am Boden liegenden Spieler zu einem Sichtschutz, dann wurde Musiala ausgewechselt.