Von Sebastian Fischer, Philipp Selldorf

Zu den vernünftigen Entscheidungen, die zuletzt im Kreis der Nationalmannschaft getroffen wurden, zählte auch eine Initiative des Küchenchefs mit dem wunderbaren Namen Anton Schmaus. Wenn wir in Stuttgart spielen, so wird er sich gedacht haben, dann sollte auch eine lokale Spezialität serviert werden: Maultaschen. Und so konnte Jamal Musiala im Interview mit der ARD noch im Stadion von seinem Lieblingsgericht erzählen. „Ich habe gerade eine gegessen“, sagte er, „und jetzt gehe ich noch die Familie treffen.“