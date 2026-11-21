Und dann kam auch Herbert Hainer auf Jamal Musiala zu sprechen. In seiner Eröffnungsrede auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern, die beinahe eine Dreiviertelstunde dauerte, streifte der Vereinspräsident das weite Feld der vielen Verletzten und Erkrankten im Kader der Profimannschaft. Ganz kurz. „Gesundheit oder schwere Phasen dürfen in keiner Erfolgsrechnung zur Fußnote werden“, sagte Hainer. „Sie stehen auch beim FC Bayern über jedem Spielplan und jedem Ergebnis.“
JHV des FC BayernNach fünf Stunden äußert ein Neurologe Kritik an Rummenigges Umgang mit Musiala
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Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern verkünden Herbert Hainer und Jan-Christian Dreesen mal wieder Rekorde. Ganz zum Schluss kritisiert ein Arzt Rummenigges Aussagen zu Jamal Musiala.
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