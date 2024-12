Von Maik Rosner

Die Nachspielzeit war gerade angebrochen, als sich Jamal Musiala endgültig zum Retter ohne Not aufschwang. Was kurios klingt, passte zu diesem wie immer torreichen Spiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Heidenheim, das keineswegs so spannend geraten war, wie es das 4:2 (1:0) vermuten lässt. Dennoch waren die Münchner hinterher dankbar, dass Musiala nach seiner Einwechslung seinen Lauf fortgesetzt hatte und mit seinen beiden Toren in der 56. Minute und in der Nachspielzeit die sehr einseitige Partie in den hochverdienten Sieg überführte.