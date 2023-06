Andreas Schützenberger ist ein weltweit anerkannter Rampenbauer. Ein Gespräch über Birkensperrholz, Skateboarden in Afghanistan, Ausbeutung in Russland - und den Geist des Olympiaparks.

Interview von Sebastian Winter

Ein sonniger Mittwochmittag im Olympiapark, weißblauer Himmel, am See hat Andreas Schützenberger mit seinem Team die Skateboard- und BMX-Anlage für das Mash-Wochenende fast fertig. Gerade wird der letzte Anstrich gemacht. "Um 19 Uhr sind wir fertig, just in time", sagt der Passauer - bevor am Wochenende die Actionsportler dort ihre Meister küren. Zeit für ein Gespräch über Schüsseln, verrückte Spanier, Raketen im Garten - und die Freiheit.