Von Christoph Leischwitz

Die Footballer der Munich Cowboys befinden sich mitten in der Saisonvorbereitung, die Bundesliga soll Anfang Juni starten. Ihren Kader haben sie jetzt mit vier Rückkehrern weiter aufgestockt: In Jakob Wenzel (Ballträger) und Maxim Soujon (Passempfänger) kehren wichtige Offensivspieler von den Ingolstadt Dukes zurück. Die Abwehrspieler Alexander Weiß und Robin Rogoss bringen ebenfalls höherklassige Erfahrung mit. Weiß etwa spielte in der bislang letzten abgehaltenen Saison für das Playoff-Team der Frankfurt Universe. "Wir werden eine tolle Saison 2021 spielen und einen großen Schritt nach vorne machen", sagt Geschäftsführer Christian Schuster.