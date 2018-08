20. August 2018, 20:56 Uhr Munich Cowboys Plötzlich Diamanten

Zahlreiche Spieler gingen in der Vergangenheit lieber nach Kempten oder Ingolstadt: Nach einem missratenen Saisonstart haben sich die Munich Cowboys in der Football-Bundesliga gefangen - und sind nun doch ein Playoff-Kandidat.

Von Christoph Leischwitz

Natürlich hatte es "sehr viel Unruhe" gegeben, natürlich habe man auch Druck verspürt, "bei den Trainern und im Vorstand", sagt Werner Maier. "Da ist jeder Stein umgedreht worden", erzählt der Präsident der Munich Cowboys. Es ist gerade einmal drei Wochen her, da war das Football-Traditionsteam ein veritabler Abstiegskandidat. Und wenn man vor Saisonstart den Partnern und Sponsoren erzählt hat, dass man eigentlich um eine Playoff-Teilnahme kämpft, gerät man in so einer Situation durchaus in Erklärungsnot.

Allerdings: Umgedreht haben sie viele ...