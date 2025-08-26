Wenn man Alex Mumbru fragt, wie es bei ihm mit Deutschlernen aussieht, bekommt man eine ebenso nachvollziehbare wie pragmatische Antwort: „Das werden mir meine Jungs jetzt schon beibringen“, sagt er auf Spanisch. Wobei er mit den deutschen Nationalspielern bis auf Weiteres auf Englisch kommuniziert, und überhaupt sei doch „die Sprache des Basketballs universell“. Der Bundestrainer ist keiner, der die Dinge unnötig verkompliziert. Ein Dienstag im August. Man erreicht ihn telefonisch beim Mittagessen, das es bei ihm nicht wie in deutschen Kantinen um 11.45 Uhr gibt, sondern weit nach 14 Uhr. Zu hören gibt es zwischen klirrendem Geschirr etwas dahingenuschelte, aber inhaltlich prägnante Antworten.
Basketball-Bundestrainer Mumbru bei der EMHusch, husch ins Körbchen
Wie coacht man ein Weltmeisterteam, das sich im Zenit seines Schaffens befindet? Der Katalane Alex Mumbru geht bei der EM in sein erstes großes Turnier als Bundestrainer, mit Ideen, die sich aus seiner Herkunft ergeben. Den Auftakt verpasst er allerdings.
Von Jonas Beckenkamp
