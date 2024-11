Zu großer Euphorie wollte sich Alex Mumbru nicht hinreißen lassen, so direkt nach dem 80:61-Sieg gegen renitente Schweden. Die waren im EM-Qualifikationsspiel in Heidelberg an Grenzen gestoßen – anders noch als vor zwei Tagen in Schweden, als die Skandinavier 73:72 gewannen. Man durfte diese Reaktion vom Weltmeister auch erwarten, wenngleich das Team personell wenig Weltmeisterliches aufs Parkett brachte. In dieser Konstellation mit fünf Debütanten wird eine deutsche Nationalmannschaft zukünftig eher selten zu sehen sein, auch wenn der erst 18-jährige Spielmacher Jack Kayil mit starken Szenen und zehn Punkten auf sich aufmerksam machte.

Vielleicht war Mumbru auch deshalb etwas einsilbig im Hinblick auf überbordendes Lob, seinem Teenager attestierte er „ein gutes Spiel“, und ja, insgesamt sei der Auftritt ein Schritt nach vorn gewesen: „Es ist ein hartes Qualifikationsfenster und geht nur über Arbeit und Kampf, das war entscheidend“, sagte er bei Magentasport.

Immerhin lächelte der Spanier bei seiner Aussage nach dem ersten Sieg in neuer Funktion, der Spaß war ihm am Freitagabend vergangen. Da hatten seine Spieler vor den Augen der entzückten schwedischen Kronprinzessin Victoria in den letzten Minuten einen zweistelligen Vorsprung vergeigt. Trotz aller abwesenden NBA- und Euroleague-Akteure sowie der üblichen Mini-Vorbereitung blieb die von Mumbru zusammengewürfelte Auswahl weit hinter ihren Möglichkeiten. Der nach acht Jahren reaktivierte Tibor Pleiß hatte etwas Patina angesetzt, Weltmeister Johannes Thiemann steckte offenbar die anstrengende Anreise aus Japan in den Knochen, und Christian Sengfelder, immerhin Teil der EM-Bronzeteams, misslangen auch leichte Korbleger. Die Novizen wirkten allesamt überfordert.

Nur Krämer und Osetkowski können sich mit guten Leistungen für weitere Aufgaben empfehlen

Lediglich Dylan Osetkowski zeigte eine angemessene Leistung, Kollege David Krämer sogar eine überragende. Beide sind in der spanischen Eliteliga notiert, zusammen erzielten sie 60 Punkte, wobei die 43 von Krämer den zweithöchsten Wert eines deutschen Nationalspielers darstellten, lediglich Dirk Nowitzki hat bei der WM 2006 vier Punkte mehr geschafft. Es waren auch die Spieler, die sich mit neuerlich guten Leistungen in Spiel zwei nachhaltig für weitere Aufgaben in Stellung brachten. Immerhin gelang auch den Kollegen wie Thiemann (16 Punkte) und Sengfelder (11 Punkte) Wiedergutmachung, Osetkowski (13) und Krämer (11) punkteten erneut zweistellig.

Und dann war da noch Jack Kayil: zehn Punkte, drei Rebounds, vier Assists und zwei spektakuläre Blocks gegen Schwedens Besten Barra Njie. Im Gegensatz zu seinem Debüt in Stockholm, als der Point Guard noch nervös und fehlerhaft agierte, bewies der U18-Europameister in Heidelberg seine großen Qualitäten.

Kayil entstammt der Talentschmiede von Alba Berlin, wechselte vor einem Jahr zu Rasta Vechta, wo er sich in seinem jungen Alter mehr Spielzeit ausrechnete. Im Sommer wagte er den Schritt nach Serbien zu Mega Basket, einem Klub, der für seine Spielerentwicklung bekannt ist und schon einige Talente in die NBA gebracht hat. „Ich habe den Schritt gemacht, um erwachsen zu werden“, erklärte der 18-Jährige, auch die Spiele in der adriatischen ABA-League gegen Euroleague-Teams brächten ihn weiter: „Ich will lernen und mich immer verbessern“, bei seinem serbischen Klub werde zudem „viel Wert auf individuelles Training“ gelegt.

Auch Weltmeister Thiemann war von dem Auftritt des neuen Teamkollegen „beeindruckt, er ist ein riesiges Talent“. Trainer Mumbru attestierte dem Youngster „in seinem erst zweiten Länderspiel eine komplette Leistung. Für einen 18-Jährigen hat er es großartig gemacht“. Lohn dürfte die Aussicht auf eine erneute Nominierung im Februar sein, dann stehen die finalen Qualifikationsspiele in Montenegro und gegen Bulgarien an.

Mehr nicht, zumal dann die Euroleague pausiert. Dort machen gerade Maodo Lo bei Armani Mailand und Nick Weiler-Babb beim FC Bayern München mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Und dann gibt es noch einen gewissen Dennis Schröder, der in Übersee ebenfalls eine Topleistung nach der anderen zeigt. Der 31-Jährige hat bereits angekündigt, bis zum 40. Lebensjahr im Nationalteam zu spielen. Um die Qualifikation in der Gruppe mit Bulgarien, Schweden und Montenegro, in der Deutschland nach dem Sieg wieder Zweiter ist, muss man sich wohl trotz der beiden Pleiten gegen Bulgarien und Schweden keine Sorgen machen. Drei der vier Teams fahren zur EM.

Dort wird die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht haben, das weiß auch Mumbru. Er dankte allen Akteuren, die die Strapazen auf sich genommen hatten; die überragenden Leistungen der Nationalspieler in Euroleague und NBA – dort schreiten die Wagner-Brüder von einer Bestmarke zur nächsten – werden ihm allerdings nicht entgehen. Spieler wie Kayil indes geben dem neuen Bundestrainer das gute Gefühl, dass er sich um den Nachwuchs und zukünftige Qualifikationsfenster keine großen Sorgen machen muss.