Dieses Jahr zog dann auch Janus Berendts, der älteste der drei Brüder, nach und wechselte vom Heimatverein TuS Obermenzing zum Münchner Sportclub. Er wollte den Hockeysport auch nochmal auf dieser professionelleren Ebene angehen und „die Vorstellung, mit seinen beiden Brüdern gemeinsam auf dem Platz zu stehen, war natürlich auch ein großer Katalysator“, sagt der 24-Jährige. Bei manchen mag die Vorstellung, mit seinen Geschwistern in einer Mannschaft zu spielen, nicht gerade Begeisterung auslösen. Da mischen sich doch bestimmt die altbekannten Dynamiken ein, oder? Bei den Berendts’ jedoch scheint das zu funktionieren. Morten Berendts betont, dass er immer das Beste aus seinen Brüdern herausholen möchte. „Im positiven wie auch im negativen Sinne“, ergänzt sein großer Bruder Nikas und lacht: „Es ist nicht so, dass wir uns im Training gegenseitig anschreien. Aber man kann auf dem Platz anders miteinander umgehen, wenn man sich so gut kennt.“

Hockey ist ein Familiensport. Es gab bereits mehrere Geschwister-Duos wie zum Beispiel die Wess-Brüder Timo und Benjamin, die gemeinsam in der deutschen Hockey-Nationalmannschaft zweimal olympisches Gold gewonnen haben. Im Falle der Berendts-Brüder sind sie eben zu dritt, und das auf dem höchsten Niveau in Deutschland. Beim Spiel gegen den Berliner HC (3:4) Ende September standen erstmals alle drei gemeinsam in der Bundesliga auf dem Platz. „Es ist grundlegend etwas Besonderes, wenn man mit seinen beiden Geschwistern zusammen in einer Mannschaft spielen kann. Man steht manchmal auf dem Platz und realisiert das dann, das ist schon schön“, sagt Nikas Berendts. Er und Morten haben noch die Chance, den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft zu schaffen.

Alle drei verbrachten jede freie Minute ihrer Kindheit mit Hockey, ob auf dem Platz oder auf der Straße. Schon da hatten sie die Vorstellung, mal zusammen in der Bundesliga zu spielen, „aber das war schon sehr weit weg. In erster Linie haben wir das immer für den Spaß gemacht“, sagt Morten Berendts. Ihre Eltern zogen dabei voll mit, obwohl ihr Vater schon das ein oder andere Mal vom Top-Thema Hockey am Essenstisch genervt war. Alle drei Brüder betonen, dass sie immer Unterstützung, aber nie Leistungsdruck von zu Hause spürten. Der Ehrgeiz scheint sich aus eigener Kraft und durch gegenseitige Motivation entwickelt zu haben. Das fing bereits damit an, dass Janus seinen jüngsten Bruder Morten als Kind trainiert hat. Heute kann er ihn bei Europa- und Weltmeisterschaften in der U18 beziehungsweise U21 anfeuern und sich von ihm die Abläufe in der neuen Mannschaft beim Münchner SC erklären lassen. Ein Geben und Nehmen.

Ohne Motivation und Disziplin ginge gar nichts. Zwar ist es im Hockey leichter, an die Spitze zu kommen, als beispielsweise im Fußball – zum Vergleich: Der Deutsche Fußball-Bund hat über zwei Millionen aktive Spieler und Spielerinnen, während es beim Deutschen Hockey-Bund nur knapp 90 000 sind –, mit einem hohen Aufwand muss man aber auch dort rechnen. Der erstreckt sich auf sechs bis sieben Trainingseinheiten in der Vorbereitungszeit, mehrmals wöchentliches Training, plus Athletiktraining, plus Spieltage am Wochenende mit teilweise sehr langer Anreise. „Das ist ein irrsinniger Aufwand dafür, dass es kein Gehalt und keine Prämien gibt“, sagt Janus Berendts. Man spiele fürs Prestige, da dieser Aufwand außerhalb der „Hockeybubble“ wenig bis gar nicht anerkannt werde.

„Als wir klein waren, war das, glaube ich, schon eine ganz schöne finanzielle Belastung.“

Sein 22-jähriger Bruder Nikas konnte bereits Erfolge mit den Jugendnationalmannschaften feiern, für die er aber noch zusätzliche Trainingseinheiten in der Woche unterbringen musste. Morten, der jüngste der drei, steckt mit 19 Jahren noch mitten in der U21. Dort haben sie Verträge von Ausrüstern bekommen, die die teure Ausrüstung stellen. Ausgaben für Schuhe, Schläger und Mitgliedsbeiträge belaufen sich schnell mal auf mehrere hundert Euro pro Saison. Da tut es gut, dass diese Kosten mittlerweile übernommen werden. Janus Berendts merkt an: „Als wir klein waren, war das, glaube ich, schon eine ganz schöne finanzielle Belastung.“ Mittlerweile haben alle drei keine großen Ausgaben mehr, aber eben auch keine Einnahmen.

Die Männer des Münchner Sportclubs sind erst zu dieser Feldsaison in die Bundesliga aufgestiegen und verfolgen dort das Motto „young, wild and free“ des Trainers Patrick Fritsche. Die junge Mannschaft möchte zeigen, was sie kann, und befindet sich derzeit, nach dem 2:5 am Samstag beim Club an der Alster, auf Platz zehn von zwölf in der Tabelle. Ab November wird die gerade laufende Feldsaison durch die Hallensaison unterbrochen, in der die Mannschaft auch in der Bundesliga antritt.