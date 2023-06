Der ERC Ingolstadt startet am 31. August mit einem Auswärtsspiel bei den Rouen Dragons in Frankreich in die Champions Hockey League (CHL). Das erste Heimspiel für den ERC nach fast genau sieben Jahren steht danach bereits am 2. September gegen den schwedischen Topklub Färjestad Karlstad auf dem Programm. Die Partien in Salzburg am 7. September, beim HC Dynamo Pardubice und zu Hause am 10. Oktober gegen den schwedischen Meister Växjö Lakers (19:30 Uhr) sowie gegen Vitkovice Ridera (17. Oktober) vervollständigen das Programm. Der deutsche Meister Red Bull München trifft zunächst auswärts auf die tschechischen Spitzenklubs Vítkovice Ridera (1. September) und Oceláři Třinec (3. September). Es folgt ein Heimspiel-Dreierpack gegen den slowakischen Meister HC Košice (8. September), den HC Innsbruck (10. September) und Lukko Rauma aus Finnland. (10. Oktober). Zum Vorrundenabschluss spielen die Münchner am 17. Oktober beim zehnmaligen schwedischen Meister Färjestad Karlstad.