Das Finanzamt Hannover prüft Vorgänge im deutschen Rugby-Verband, die teuer werden könnten. Im Fokus stehen die Spende eines Geschäftsmanns und die Beteiligung an einer GmbH.

Von Brenda Weinel und Johannes Aumüller

München, Spätsommer 2017. Die Septembersonne steht hoch über dem Olympiastadion. Die Zuschauer verfolgen ein Spektakel, das in diesem Stadion bislang nicht zu sehen war. Denn an diesem Wochenende ist der auf dem Spielfeld benutzte Ball nicht rund, sondern oval. Die Partie dauert nicht 90, sondern zweimal sieben Minuten. Statt elf stehen nur sieben Spieler in einer Mannschaft, und diesen sieben Spielern geht es nicht darum, Tore zu erzielen – sondern den Ball im Malfeld abzulegen.