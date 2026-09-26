Wenn's um Sport geht, ist die Begeisterung des bayerischen Ministerpräsidenten immer echt. Und er landet nicht gern auf Platz zwei, schon gar nicht hinter Hendrik Wüst. Lief also super für ihn beim Olympia-Termin.

Markus Söder und der Sport, das ist echte Begeisterung. Bayerns Ministerpräsident ist ja bekannt für flexible Positionen je nach Lage, als Sportfan aber ist er konsequent. Authentisch also der Jubel nach der Entscheidung am Samstag, dass die bayerische Hauptstadt der deutsche Kandidat für eine Olympiabewerbung sein wird. „München macht‘s“ postete Söder kurz nach der Bekanntgabe. „Das ist ein riesiger Erfolg für das Sportland Bayern und die ganze Republik.“