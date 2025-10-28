In München ist die Kraftmeierei jetzt gewaltig. Die einen machen es unverblümt, die anderen nur unwesentlich eleganter, im Kern schwingt in den Beiträgen nach der 66-Prozent-Zustimmung zur Olympia- und Paralympics-Bewerbung jedenfalls immer dasselbe mit: Was soll das jetzt noch mit den Debatten und Referenden, die sich in Hamburg, Berlin und Rhein/Ruhr bis in den nächsten Frühsommer ziehen? Warum beenden wir den nationalen Vierer-Wettstreit nicht einfach und küren München direkt zum deutschen Olympia-Kandidaten?
Berlin, Hamburg, Rhein-Ruhr, München: Ein Abbruch des nationalen Vierer-Wettstreites um den deutschen Olympia-Kandidaten wäre unangemessen. Aber es ist unverständlich, dass sich der Sport überhaupt in diese Situation manövriert hat.
München hat bei der Bürgerbefragung vorgelegt, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr wollen im Frühjahr nachziehen. Worauf es jetzt bei der Vergabe der Sommerspiele ankommt und wann eine Entscheidung fallen könnte.
