So gerne Markus Söder seine politischen Positionen wechselt, eines ist konstant: Der bayerische Ministerpräsident will immer der Erste sein. Gerade ist das gut zu besichtigen beim Versuch der bayerischen Landeshauptstadt, das Rennen um die Olympischen Spiele und Paralympics im Jahr 2036, 2040 oder 2044 zu gewinnen. Am Montag etwa, als Söder und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause vorstellten, wie es mit Münchens Bewerbung weitergehen soll: Da ließ Söder von den gesellschaftlichen Chancen bis zu erleichterten Bauvorschriften kaum ein Thema aus, rief neben dem Bürokratieabbau auch eine Ära der Transparenz aus: Es sei ihm „ganz wichtig“, dass die Bewerbung nicht zur „Geheimsache“ werde. Man wolle alle mitnehmen, auch die Skeptiker.