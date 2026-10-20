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MeinungMünchner Bewerbung für Olympia50 Millionen und mehr – so überzeugt man keine Olympiaskeptiker

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Kommentar von Johannes Knuth

Lesezeit: 2 Min.

Ministerpräsident Markus Söder (links) und Oberbürgermeister Dominik Krause stellen die nächsten Schritte der Olympiabewerbung bei einer Pressekonferenz im Großen Sitzungssaal im Münchner Rathaus vor.
Ministerpräsident Markus Söder (links) und Oberbürgermeister Dominik Krause stellen die nächsten Schritte der Olympiabewerbung bei einer Pressekonferenz im Großen Sitzungssaal im Münchner Rathaus vor.
Florian Peljak

Münchens Olympiabewerber versprechen, dass sie so transparent wie möglich agieren wollen. Zumindest was die Kosten angeht, gibt es da noch viel Luft nach oben.

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So gerne Markus Söder seine politischen Positionen wechselt, eines ist konstant: Der bayerische Ministerpräsident will immer der Erste sein. Gerade ist das gut zu besichtigen beim Versuch der bayerischen Landeshauptstadt, das Rennen um die Olympischen Spiele und Paralympics im Jahr 2036, 2040 oder 2044 zu gewinnen. Am Montag etwa, als Söder und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause vorstellten, wie es mit Münchens Bewerbung weitergehen soll: Da ließ Söder von den gesellschaftlichen Chancen bis zu erleichterten Bauvorschriften kaum ein Thema aus, rief neben dem Bürokratieabbau auch eine Ära der Transparenz aus: Es sei ihm „ganz wichtig“, dass die Bewerbung nicht zur „Geheimsache“ werde. Man wolle alle mitnehmen, auch die Skeptiker.

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