München Marathon:Das größte Duell gibt es abseits der Strecke

Von Anna Faber

Seit 24 Jahren organisiert Gernot Weigl den München Marathon, und immer wieder erlebt er dabei verblüffende Geschichten wie die von Nehemia Kipyegon. Er habe nicht einmal erwartet, diesen Marathon überhaupt zu beenden, sagte Kipyegon im Ziel. Der 26-Jährige konnte selbst am wenigsten fassen, dass er seinen ersten Marathon überhaupt als Sieger zu Ende gebracht hatte. Dabei hatte er das Feld von Beginn an dominiert. Der Kenianer, der bisher im Halbmarathon erfolgreich war, meisterte die 42,195 Kilometer in etwas mehr als 2:10:02 Stunden. Der Äthiopier Siyum Diriba Tola, ebenfalls Debütant im Marathon, kam über fünf Minuten später als Kipyegon ins Ziel. Zwischenzeitlich war die Führungsgruppe auf Streckenrekord unterwegs, ein Regenschauer und Windböen bis zu 27 km/h erschwerten jedoch die letzten zehn Kilometer. Die Äthiopierin Asmare Assefa gewann bei den Frauen und lag knapp unter der 2:30-Stunden-Marke. Die Zweite, Shamilah Teka Kipsiror aus Kenia, kam so erschöpft ins Ziel, dass sie vom Bayerischen Roten Kreuz versorgt werden musste.