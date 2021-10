Der München Marathon wird an diesem Sonntag mit leicht verändertem Konzept starten - ohne Marathon-Staffel, ohne Trachten- und ohne Kinderlauf. Das verschlankte Programm ist Bestandteil eines strikten Hygienekonzepts, das etwa vorsieht, dass Zuschauerinnen und Zuschauer sich vorab über die Webseite registrieren müssen, um im Olympiastadion oder in ausgewiesenen Zuschauerinseln entlang der Laufstrecke dabeizusein. Für alle Beteiligten, also Teilnehmer, Zuschauer, Helfer und Organisatoren, gilt nach Informationen des Veranstalters die 3G-Regel. Für den Marathon (9 bis 9.20 Uhr), den Halbmarathon (9 bis 9.40 Uhr) und den Zehnkilometerlauf (13 bis 13.40 Uhr) werden Startgruppen à 1000 Läufer gebildet. Wie berichtet, wird im Rahmen der Münchner Großveranstaltung, die im Vorjahr pandemiebedingt ausgefallen war, neben der bayerischen kurzfristig auch die deutsche Marathonmeisterschaft ausgetragen, die im Frühjahr in Hannover nicht hatte stattfinden können. Die Anmeldung für die Meisterschaften ist bereits beendet, für die restlichen Bewerbe sind von diesem Mittwoch an bis Samstag Online-Nachmeldungen möglich.