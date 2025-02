Für das, was sich in den vergangenen Tagen und Stunden in der Causa München-Marathon zugetragen hat, drängt sich förmlich die Überschrift auf: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Denn das Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) hat die Ausrichtung der Großveranstaltung für die Jahre 2025 und 2026 – nach reiflicher Prüfung – weder an ihren langjährigen Organisator Gernot Weigl vergeben noch an die LG Stadtwerke München, die sich zuletzt öffentlichkeitswirksam über ihre konkurrierenden Bewerbungen gestritten hatten. Sondern an einen dritten, in der Berichterstattung bislang kaum beachteten Bewerber: Den Zuschlag hat die Laufstatt Event gGmbH erhalten, eine gemeinnützige Gesellschaft, die nach eigener Aussage die „Förderung des Sports“ zum Ziel hat, insbesondere durch Unterstützung von Laufgruppen und Laufprogrammen.