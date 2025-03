Es ist selten genug, dass eine Mannschaft in Deutschland die Bayern wirklich auf Augenhöhe herausfordert. Eine dauerhafte Ablösung ist trotzdem eine Illusion – selbst bei einem Leverkusener Sieg.

Jürgen Klopp war augenscheinlich gut gelaunt, als er eine der besten Vorhersagen in der Geschichte des deutschen Fußballs machte. Es war der 18. April 2013, Klopp trug noch Brille und aus irgendwelchen Gründen ein Hemd. Er saß als BVB-Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz 05 und berichtete, dass Kapitän Sebastian Kehl wegen einer Sehnenreizung ausfällt, der von Real Madrid ausgeliehene Nuri Sahin würde aber spielen können. In Erinnerung aber blieb dieser Termin, weil Klopp gefragt wurde, ob er wie Uli Hoeneß in der Bundesliga spanische Verhältnisse kommen sehe, die Dominanz von zwei Teams wie Real Madrid und Barcelona.