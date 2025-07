Fußball -Profi Thomas Müller wird seine Karriere mutmaßlich in den USA fortsetzen. „Dann geht's übern großen Teich“, sagte der langjährige Nationalspieler am Ende eines Videos, das er über YouTube verbreitet hat. Wie die Bild berichtet, soll Müller in den USA einen Vertrag für die laufende und die kommende Saison unterschreiben.

Das Youtube-Video zeigt Müller mit seinem Vater Gerhard und seinem Bruder Simon, die mit Cowboyhüten auf Klappstühlen an der Isar sitzen – eine Hommage an die einstige Serie „Münchner Geschichten“ von Helmut Dietl.

„25 Jahre FCB. Schee war’s jeden Tag. Auch wenn es jetzt vorbei ist“, sagt Müller in dem Video. „Heut is Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is' Montag – und dann is' auf einmal alles vorbei. Dann geht's übern großen Teich“, sagt er noch, ehe er auf einem Pferd davonreitet.

Müller ist nach der Klub-WM in den USA, seinem letzten Turnier mit den Bayern, derzeit im Urlaub. Nach einem Vierteljahrhundert – mit 13 Meistertiteln, sechs Siegen im DFB-Pokal und zwei Triumphen in der Champions League – hatte er bei seinem Jugendverein keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Der Ex-Nationalspieler war als Profi bislang nur für die Bayern aufgelaufen.

Wo Müller seine Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht klar. Mehreren Medienberichten zufolge soll Los Angeles FC an ihm interessiert sein, ein Partnerclub des FC Bayern. Es soll auch ein Angebot eines anderen Vereins geben. Das Video von Thomas Müller könnte aber schon einen versteckten Hinweis zu der Frage enthalten. In dem Video stellen die drei Müllers eine Szene der Folge „Der lange Weg nach Sacramento“ nach. Sacramento ist die Hauptstadt des Bundesstaats Kalifornien.