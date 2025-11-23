Zum Hauptinhalt springen

Vancouvers Sieg im ElfmeterschießenSogar Thomas Müller fehlen die Worte

Lesezeit: 3 Min.

Thomas Müller feiert mit seinen Mitspielern den Einzug ins MLS-Halbfinale.
Thomas Müller feiert mit seinen Mitspielern den Einzug ins MLS-Halbfinale. (Foto: Jeff Vinnick/Getty Images/AFP)

Die Whitecaps besiegen nach einem dramatischen Spielverlauf mit am Ende nur noch neun Spielern Los Angeles FC im Elfmeterschießen und stehen erstmals im Halbfinale der MLS. Müller spricht von der „brutalen Schönheit des Spiels.“

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Thomas Müller hat in seiner Karriere fast alles erlebt – einen Abend wie diesen aber offenbar noch nicht. „Die brutale Schönheit dieses Spiels“, nannte er das Erlebte mit heiserer Stimme: „Unglaublich, einzigartig, kann ich nicht mit Worten beschreiben.“ Und wenn Müller, 36, etwas nicht mit Worten beschreiben kann, dann will das etwas heißen.

Ankunft in Vancouver
:Der Häuptling empfängt Thomas Müller

Am Flughafen von Vancouver wird Thomas Müller mit traditionellen Trommeln und Gesängen begrüßt. Der frühere Bayern-Spieler genießt den Trubel sichtlich.

