Thomas Müller hat in seiner Karriere fast alles erlebt – einen Abend wie diesen aber offenbar noch nicht. „Die brutale Schönheit dieses Spiels“, nannte er das Erlebte mit heiserer Stimme: „Unglaublich, einzigartig, kann ich nicht mit Worten beschreiben.“ Und wenn Müller, 36, etwas nicht mit Worten beschreiben kann, dann will das etwas heißen.