Von Sven Haist, London

Kaum einem Fußballer dürfte der Chelsea Football Club in seiner fast 118 Jahre langen Historie eine größere Aufmerksamkeit eingeräumt haben als Mychajlo Mudryk. Für den Ukrainer rückte am Sonntag sogar das so wichtige, mühselig 1:0 gewonnene Heimspiel gegen Crystal Palace - nach zuvor nur einem Sieg in acht Ligapartien - in den Hintergrund. Während des Spiels gab Chelsea in der 22. Minute bekannt, Mudryk verpflichtet zu haben. Kurz darauf, in der Halbzeitpause, präsentierten die Londoner ihren Zugang dann auf dem Spielfeld. Der Stadionsprecher lärmte vor halbleeren Tribünen im Stadion an der Stamford Bridge: "Please welcome the new number 15: Mychajlo Mudryk."