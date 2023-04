Der Däne Holger Rune gewinnt das Tennisfinale in München trotz einiger Widerstände. Vor allem in den letzten zehn Minuten offenbart der 19-Jährige sein außergewöhnliches Talent.

Von Felix Haselsteiner

Fast drei Stunden waren gespielt, und Holger Rune humpelte einfach immer weiter. Der Tiebreak im dritten Satz würde die Entscheidung bringen in einem Finale der BMW Open, über das man in München wohl noch lange reden wird, so intensiv ging es über lange Zeit hin und her zwischen Rune und dem Niederländer Botic van de Zandschulp, den beiden Tennisprofis, die sich bereits 2022 an Ort und Stelle gegenüber gestanden hatten und sich nun erneut am blauen Center Court des MTTC Iphitos duellierten.

Rune, 19, lief nicht mehr allzu rund, aber wie das so ist mit Sportverletzungen: In den entscheidenden Momenten trägt einen das Adrenalin. Anders waren die letzten Punkte dieses Matches nicht zu erklären, denn in den finalen Minuten war es Rune, der wieder das Geschehen diktierte. Die Zuschauer jubelten ungläubig, ein Traumschlag nach dem anderen flog an einem konsternierten, machtlos wirkenden van de Zandschulp vorbei - auch der letzte: Mit 6:4, 1:6, 7:6 (3) gewann der junge Däne seinen zweiten Titel in München.

Die ganze Woche über hatte dafür eigentlich alles gesprochen: Rune, Finalist von Monte Carlo am vergangenen Sonntag, zeigte auch in München seine bestechende Form. Die Sandplatzsaison im europäischen Tennis ist noch jung, aber vieles spricht dafür, dass sie von der Nummer sieben der Weltrangliste mitbestimmt wird. Rune schlug den Deutschen Yannick Hanfmann, den Chilenen Cristian Garin und den Australier (und Besieger von Alexander Zverev) Christopher O'Connell so deutlich, dass es kaum jemanden überrascht hätte, wenn auch das Finale nur eine knappe Stunde gedauert hätte; diesmal nicht wegen einer Aufgabe von van de Zandschulp wie im vergangenen Jahr, sondern aufgrund eines Klassenunterschieds.

Die Mutter repariert das Griffband

Im ersten Satz sprach dafür auch einiges. Rune diktierte das Spiel, wirkte agiler und angriffslustiger als sein Gegner, der an Nummer 27 der Weltrangliste steht. Das 6:4 sollte den Weg ebnen für den 19-Jährigen, doch der brachte sich in der Folge selbst aus dem Tritt: Ein Problem mit seinem Griffband und seinem Schläger beschäftigte Rune, seine Mutter, die ihn aus der Box heraus betreute, war ebenfalls involviert und musste seinem Schläger einen neuen Griff überziehen, weil der Bespannungsservice für Rune nicht schnell genug arbeitete. Wie auch immer der Ärger genau zustande kam, er endete damit, dass nun van de Zandschulp das Match bestimmte. Gegen einen fehlerhaften und wütend rufenden Rune gewann er den zweiten Satz mit 6:1.

Und auch der Start in den entscheidenden Durchgang gelang ihm: Rune verlor seinen Aufschlag und musste sich dann auch noch mit einer Verletzung herumschlagen. Beim Stand von 1:3 klagte er über eine Problematik an der Schulter, beziehungsweise im Rücken, weshalb der Physiotherapeut auf den Platz gerufen wurde: Nach minutenlanger Behandlung konnte er eingeschränkt weiterspielen, das Adrenalin spielte eine erste Hauptrolle.

Psychologisch allerdings wirkte van de Zandschulp auf einmal angeknackst, vermutlich, weil er wusste, dass er dieses Spiel nun eigentlich nur noch verlieren könnte. Er tat es, auf beachtliche Art und Weise: Immer wieder ließ er sich auf das nun langsame, vorsichtige Spiel von Rune ein, der irgendwie zu einem Breakball kam, der ihm den Ausgleich bei 5:5 hätte bringen können. Dann aber knickte Rune um und musste damit leben, dass die Tennisregeln nur einmal im Satz eine medizinische Unterbrechung erlauben: Unter Schmerzen spielte er weiter, das Adrenalin half erneut und trotz eines Aufschlagsverlustes rettete sich der 19-Jährige ins Tiebreak.

Die finalen zehn Minuten gerieten dann zu einer faszinierenden Show der Talente des Holger Rune, der van de Zandschulp kaum Luft zum Atmen ließ: Was immer davor passiert war, wie immer genau es ihm körperlich ging, die Endphase des Finals von München zeigte, dass aus Rune vermutlich eine sehr große Tenniskarriere bevorsteht. Eine, die unter anderem mit dem Titel in München 2022 begann und sich nun, ein Jahr später, fortsetzt. "Es war ein Kampf, aber ich habe einen Weg gefunden", sagte der Däne, bevor er erneut in ein Auto stieg, das vom Hauptsponsor für den Sieger gestellt wurde - und das er nicht fahren konnte. Bei all den Errungenschaften seiner jungen Tenniskarriere: Einen Führerschein hat Holger Rune immer noch nicht.