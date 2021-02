Der abstiegsgefährdete Drittligist MSV Duisburg hat Pawel Dotschew als neuen Cheftrainer verpflichtet. Dotschew, der erst in der Vorwoche beim Ligarivalen Viktoria Köln entlassen wurde, erhält einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Der 55-Jährige ist in dieser Saison bereits der dritte Duisburger Chefcoach nach Torsten Lieberknecht, der im November gehen musste, und dem zuletzt beurlaubten Gino Lettieri. Duisburg belegt trotz eines Sieges am Sonntag in der Tabelle den vorletzten Platz. Dotschews Nachfolger bei Viktoria Köln ist der frühere Bundesliga-Profi Olaf Janßen. Der 54-Jährige, der die Viktoria bereits im Jahr 2018 coachte, war zuletzt als Co-Trainer von Bruno Labbadia bei Hertha BSC entlassen worden.