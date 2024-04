Der stark abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat sich mit sofortiger Wirkung von Chef-Trainer Boris Schommers getrennt. In den verbleibenden vier Spielen wird das Team des Tabellen-18. von Uwe Schubert, 64, und Branimir Bajic, 44, betreut.

"Wir müssen jetzt die Weichen für die neue Spielzeit stellen und den Neuaufbau offensiv starten. Dazu gehört die Entscheidung, nicht mit Boris Schommers in die Saison 2024/25 zu gehen", sagte MSV-Geschäftsführer Michael Preetz.

Schubert und Bajic, die gegen den SV Sandhausen am Samstag (14 Uhr) ihren ersten Auftritt in neuer Funktion haben, sollen auch in der kommenden Saison eine "wichtige Rolle beim MSV einnehmen". Mit Schommers wurden derweil auch die Co-Trainer Philipp Klug und Sidney Sam freigestellt.