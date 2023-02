Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Youssoufa Moukoko verzichten. Der Angreifer zog sich einen Anriss der Syndesmose zu und könnte damit bis Ostern ausfallen. "Wir rechnen mit sechs Wochen Pause. Das ist bitter für Youssoufa und das ist bitter für uns", sagte BVB-Sportchef Sebastian Kehl am Montag. Der Nationalspieler fällt damit sicher für die Champions-League-Spiele gegen den FC Chelsea am kommenden Mittwoch und am 7. März aus. Eine Nominierung für die ersten Länderspiele des Jahres der Nationalmannschaft am 25. März gegen Peru und drei Tage später gegen Belgien ist zudem unwahrscheinlich. Moukoko zog sich die Verletzung am Samstag beim 2:0 bei Werder Bremen zu. Der Stürmer war nach etwa 25 Minuten vom ehemaligen Dortmunder Leonardo Bittencourt gefoult worden und musste später ausgewechselt werden. Die Diagnose erfolgte am Montag nach einer genauen Untersuchung. Im März 2021 hatte er sich die Syndesmose sogar gerissen und war damit drei Monate ausgefallen.