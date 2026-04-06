Dank Youssoufa Moukoko hat der frühere Bundesliga-Trainer Bo Svensson beim dänischen Fußball-Erstligisten FC Kopenhagen einen Einstand nach Maß gefeiert. Der frühere Dortmunder erzielte beim 7:0 (4:0) gegen Silkeborg IF einen Dreierpack (6./25./51.). Damit hat der zweifache deutsche Nationalspieler in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits 14 Treffer erzielt.



Es war der erste Sieg für den 16-maligen dänischen Meister in der Abstiegsrunde. Svenssons Vorgänger Jacob Neestrup war nach zwei Niederlagen zum Start der Runde gefeuert worden. Der 46-jährige Svensson hatte beim FC Kopenhagen seine Jugend verbracht und zwischen 1996 und 2006 als Profi unter anderem drei Meisterschaften gewonnen.



In der Bundesliga hatte sich Svensson beim FSV Mainz 05 einen Namen gemacht und zwischen 2021 und 2023 nach seiner Zeit als Jugend- und Co-Trainer auch die Profis gecoacht, später arbeitete er kurzzeitig auch bei Union Berlin (2024). Bei Werder Bremen galt Svensson im Februar als möglicher Nachfolge-Kandidat von Horst Steffen, soll den Hanseaten damals aber eine Absage erteilt haben.