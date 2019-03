11. März 2019, 18:50 Uhr Motorsport Zwei Tausendstel

Marcel Schrötter wird zum Saisonstart der Moto2-Weltmeisterschaft in Katar Dritter. Philipp Öttl muss sich bei seiner Premiere mit dem 23. Platz begnügen.

Mit knappem Vorsprung hat Marcel Schrötter in der Motorrad-Weltmeisterschaft mit dem zweiten Podiumsplatz seiner Karriere für einen gelungenen Saisonstart gesorgt. Beim Auftakt in Katar schob sich 26-Jährige aus Vilgertshofen im Moto2-Rennen erst kurz vor der Ziellinie auf den dritten Platz vor, der Australier Remy Gardner war nur zwei Tausendstelsekunden langsamer. "Es ist eine gute Sache, dass ich das Podium noch geholt habe", sagte Schrötter.Einen Tag nach seiner ersten Fahrt auf die Pole Position musste sich der Oberbayer trotz perfekter Ausgangsposition dem Italiener Lorenzo Baldassarri und seinem Schweizer Teamkollegen Tom Lüthi geschlagen geben. "Es ist ein super Ergebnis für das Team, ich bin aber trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil ich das ganze Wochenende über stark war", sagte er.

Schrötter hatte im Vorjahr in San Marino als Dritter erstmals auf dem Podium gestanden. Entsprechend gut war die Laune beim deutschen Rennstall IntactGP. "Besser geht's nicht. Wir sind total happy", sagte Teamteilhaber Stefan Keckeisen bei ServusTV. Der aus der Moto3 aufgestiegene Philipp Öttl, 22, aus dem oberbayerischen Ainring musste sich bei seiner Premiere in der mittleren Klasse mit dem 23. Platz begnügen. Die beiden weiteren Rennen, der Lauf der Moto3 und der Grand Prix, fanden ohne deutsche Fahrerbeteiligung statt. In der Moto3 aber bescherte der Spanier Aron Canet dem deutschen Teammanager Peter Öttl einen Podiumsplatz. Canet, 19, wurde Dritter hinter dem Japaner Kaito Toba und dem Italiener Lorenzo Dalla Porta. Der 53 Jahre alte frühere Rennfahrer Öttl, Vater von Philipp Öttl, hatte zur laufenden Saison mit dem sechsmaligen Weltmeister Max Biaggi aus Italien das Max Racing Team gegründet. Gleich beim ersten Lauf feierte das neue Duo somit einen großen Erfolg. Das zweite Rennen findet am 31. März in Argentinien statt.