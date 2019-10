Suzuka (dpa) - Vor seiner Reise zum nächsten Formel-1-Rennen nach Japan hat Sebastian Vettel einen Abstecher nach Spanien gemacht. Der Ferrari-Pilot testete am Montag auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona für Exklusivhersteller Pirelli Reifen für die kommende Saison.

Der viermalige Weltmeister absolvierte vor seinem Flug zum Grand Prix in Suzuka auf dem Kurs 145 Runden. Pirelli hatte um zusätzliche Testtage für die Entwicklung der künftigen Pneus gebeten.

Vettel hat in Japan schon viermal gewonnen, der letzte Sieg datiert allerdings von 2013. "Suzuka ist wahrscheinlich meine Lieblingsstrecke", meinte er. Für den Heppenheimer geht es am Wochenende im Dauerzoff mit Emporkömmling Charles Leclerc weiter darum, seinen Stallrivalen möglichst in die Schranken zu weisen.

In der WM-Fahrerwertung liegt Vettel (194 Punkte) jedoch als Fünfter weiter hinter dem Scuderia-Hoffnungsträger (215). Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (322) steuert hingegen schon seinem sechsten Titel entgegen. "Mein Traum ist der sechste Weltmeistertitel, wenn ich den habe, dann setze ich mir die nächsten Ziele", sagte der Engländer "RTL Aktuell" im Interview.