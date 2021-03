In Bahrain erlebt Mercedes um Weltmeister Lewis Hamilton den schlechtesten Teststart in der Formel 1 seit 2014. Auch Sebastian Vettel und Mick Schumacher kämpfen mit Technikproblemen. Dabei ist der Zeitdruck in dieser Saison besonders hoch.

Von Elmar Brümmer

Nicht Monza. Nicht Monte Carlo. Die neue Kapitale der Formel 1 heißt Manama. Vor den Toren der Hauptstadt eines arabischen Königreichs, bei dem es sich um eine überschaubare Insel handelt, werden schon zum zweiten Mal innerhalb von vier Monaten entscheidende Testfahrten ausgetragen. Am letzten März-Wochenende kommt es auf dem Sakhir International Circuit in Bahrain auch zum Auftakt-Rennen für die neue Saison - es ist bereits der dritte Grand Prix in der Steinwüste seit dem vergangenen November. Möglich gemacht wird diese Inflation auf der bislang wenig beachteten Piste durch die Flucht des Top-Motorsports vor der Pandemie.

Lediglich 24 Stunden Testzeit für ein Rennjahr, das bis Mitte Dezember die Rekordzahl von 23 Grand-Prix umfassen soll, hat sich die Formel im Rahmen ihrer aus finanziellen Gründen auferlegten Beschränkungen genehmigt. Das ist ein ziemlicher Zeitdruck für alle zehn Rennställe. Zuverlässigkeit ist die Basis aller Hoffnung, und weltmeisterlich war darin bisher vor allem ein Team: Mercedes, das sich mit Titelverteidiger Lewis Hamilton anschickt, das achte Double in Serie einzufahren. Die Chance auf die Fortsetzung der epochalen Erfolgsreihe ist deshalb so groß, da sich die Regeln gegenüber dem Vorjahr kaum verändert haben. 2021 wird eine Übergangssaison, die geplante Reglements-Revolution ist wegen Covid 19 ins nächste Jahr verschoben.

Am Freitag kommt allen auch noch ein Sandsturm dazwischen

Daten sammeln, Rennen simulieren, Systeme checken, Erfahrungen machen, eingewöhnen, umgewöhnen. Jeder hat bei den Testfahrten, die am Sonntagnachmittag enden, seine eigene Agenda. Zweifel beseitigen, Zuversicht gewinnen. Es sind die angespanntesten Tage der Saison. Und wer hier dieses Jahr von einer zementierten Rangordnung ausgegangen ist, muss zum Auftakt einen ziemlichen Schock erlitten haben: das Getriebe des Mercedes zickt am Freitag früh, das Team erwischt den schlechtesten Teststart seit 2014. Aber alle stehen bislang irgendwann - manche auf der Strecke, andere ewig in der Box, wie Sebastian Vettels Aston Martin und Mick Schumachers Haas-Ferrari. Und dann kommt allen auch noch ein Sandsturm dazwischen.

Eine gute Gelegenheit, sich an eine neue Farbigkeit zu gewöhnen: Vettel ist jetzt ein Grüner, das Pink beim ehemaligen Racing-Point-Rennstall ist bis auf einen Sponsorenschriftzug dem britischen Racing Green von Aston Martin gewichen. Ferrari holt sich nach der schlechtesten Saison der Neuzeit Trost und Rückhalt in tiefem Burgund, in dem schon der erste Formel-1-Rennwagen des Hauses lackiert war. Man muss sich auch erst wieder an Rückkehrer Fernando Alonso gewöhnen und er sich an sein neues Auto und einen veränderten Namen: Aus dem Konzernrennstall Renault ist das Alpine Team geworden. Übrigens das einzige, das kaum etwas an seinem Auto getan hat, und alle Ressourcen für ein Comeback in zwölf Monaten konzentriert.

Alle anderen werden je nach WM-Stand auch in ein paar Monaten die Weiterentwicklung einstellen und nur in den Neuwagen investieren. Es gilt angesichts eines Budgetcaps von 145 Millionen Dollar deutlich besser zu haushalten. Gleichwohl diesen Jahresetat kaum die Hälfte des Felds erreicht, und Fahrergehälter und Marketingaufwendungen exklusive sind. Für die ganz Großen aber bedeutet es dennoch eine Reduktion um die Hälfte. Einen technischen Extremsport richtig einzubremsen, das geht ohnehin kaum. Prinzipiell waren über den kurzen Winter nur zwei größere Umbaumaßnahmen erlaubt, für die Joker gezogen werden mussten - so genannte Token. Die einen haben sie maßgeblich an der Fahrzeugnase investiert, die anderen sichtbar im Heckbereich.

Detailansicht öffnen Britisches Racing Green statt italienisches Rot: Sebastian Vettel fährt ab dieser Saison im Aston Martin. Bei den Tests in Bahrain hat er sehr mit technischen Problemen zu kämpfen. (Foto: Hasan Bratic/dpa)

Die entscheidende Veränderung aber, die tatsächlich einen Rennwagen im Nu zu einer besseren Balance verhelfen oder aber ihn aus dem Gleichgewicht bringen kann, haben die Regelhüter des Automobilweltverbandes Fia befohlen: alle Teams mussten den Unterboden der Fahrzeuge verändern, die Autos waren schon wieder zu schnell geworden. Es ist jener Teil am Rennwagen, den keiner zu Gesicht bekommt, der aber die ganze Aerodynamik definiert. So ist es kein Zufall, dass fast alle Autos eine erheblich schmalere Taille bekommen haben.

Einen Blick unter die Kulissen werfen zu können, wäre daher schön - ist aber illusorisch. Denn der alte Verhüllungswahn ist zurück in der Formel 1, keiner soll bei einem anderen zu früh eine technische Novität entdecken können. Präsentiert worden waren die Autos ja nur digital, und dort oft retuschiert. Bahrain ist der erste, kurze Echt-Test, bevor es in zwei Wochen Ernst wird. Selbst Mercedes, sonst ein Muster an Transparenz, holte Sichtblenden heraus. Es wird gemunkelt, dass der Branchenprimus wieder eine technische Finesse entwickelt hat, vielleicht gar schon Teile für 2022 ausprobiert.

Sebastian Vettel ist am Samstag Letzter mit acht Sekunden Rückstand auf den Führenden - Weltmeister Lewis Hamilton Vorletzter

Äußerlich besonders gelassen präsentiert sich Red Bull Racing. Die Dauer-Verfolger von Mercedes haben mit Sergio Perez nun einen zweiten Mann hinter Max Verstappen im Team, der für mehr Konstanz sorgen soll als seine Vorgänger. Die Zukunft des Honda-Motors ist nach dem Ausstieg der Japaner zum Jahresende auch geklärt, er wird künftig das Salzburger Firmenlogo tragen und in naher Zukunft vielleicht durch einen neuen Antriebsstrang einer Volkswagen-Konzernmarke ersetzt.

Valtteri Bottas ist am Ende des zweiten Tages im Mercedes Erster vor Pierre Gaslys Alpha Tauri, Vettel nach kaum 50 Kilometern Letzter mit acht Sekunden Rückstand, Weltmeister Hamilton Vorletzter, Novize Schumacher auf Rang zwölf. Ferrari liegt im Mittelfeld, Rückkehrer Alonso auch - sag mir, was soll es bedeuten? Routinier Vettel, jetzt auch mal mit einem Mercedes-Motor unterwegs, gibt sich zuversichtlich: "Es fühlt sich alles vielversprechend an. Aber es ist normal, dass man mehr als anderthalb Tage braucht, um seinen Rhythmus zu finden." Kein Wunder nach sechs Jahren bei Ferrari.