Motorrad-Pilot Marcel Schrötter (Vilgertshofen) hat bei der Generalprobe für das Heimrennen auf dem Sachsenring in zwei Wochen eine ordentliche Leistung gezeigt. Der 28-Jährige vom deutschen Team Intact GP landete beim Großen Preis von Katalonien in Barcelona in seinem 150. Moto2-Rennen auf dem achten Platz und fuhr im siebten Saisonrennen zum sechsten Mal in die Top Ten. Der Sieg ging an den WM-Führenden Remy Gardner (Australien) vor seinem Teamkollegen Raul Fernandez und Xavi Vierge (beide Spanien/alle Kalex). Schrötter hatte vergangene Woche als Fünfter in Mugello sein bis dahin bestes Ergebnis des Jahres eingefahren. Der einzige deutsche WM-Fixstarter war in Spanien von Startplatz 13 ins Rennen gegangen und schob sich noch fünf Plätze nach vorn.