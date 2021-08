Nach neun Weltmeistertiteln und 26 Jahren im Motorradzirkus beendet Valetino Rossi am Saisonende seine Karriere. Die MotoGP verliert ihre schillerndste Figur, Rossi ist der berühmteste Motorradpilot der Geschichte. Nach der laufenden WM-Saison wechselt der 42-jährige Italiener hinter die Boxenmauer. Rossi wird in der MotoGP künftig mit seinem eigenen Team vertreten sein. "Ich habe entschieden, aufzuhören. Es ist schwierig, ein sehr trauriger Moment", sagte Rossi, der die mit Spannung erwartete Entscheidung über seine Zukunft in einer Pressekonferenz vor dem Großen Preis der Steiermark in Spielberg bekannt gab.

Der langjährige Siegfahrer war in dieser Saison als WM-19. in die Sommerpause gegangen.