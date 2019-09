Sotschi (dpa) - Nachwuchs-Rennfahrer Mick Schumacher hat einen Wechsel in die Formel 1 schon im kommenden Jahr nicht ausgeschlossen.

"Es ist natürlich noch nichts abgesprochen oder besprochen. Wir müssen abwarten, wie die nächsten Rennen ablaufen und dann können wir mit Sicherheit sagen, was nächstes Jahr passiert", sagte Schumacher im Interview des TV-Senders Sky. Die Zukunft des 20 Jahren alten Sohns von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher werde sich "wahrscheinlich in den nächsten Wochen" entscheiden, sagte er am Rande des Formel-2-Rennens im russischen Sotschi.

Im vergangenen Jahr gewann Schumacher die Europameisterschaft in der Formel 3, stieg dann in die Formel 2 auf und bekam einen Platz in der Nachwuchsakademie von Ferrari. Im April durfte er erst im Ferrari und dann im Auto von Partner Alfa Romeo bei den Formel-1-Tests in Bahrain fahren. In der wichtigsten Nachwuchsrennserie Formel 2 ist Schumacher vier Rennen vor Saisonende in der Gesamtwertung Elfter. In seinem Premierenjahr konnte er ein Rennen gewinnen.

Auch bei Ferrari wird an Schumachers Zukunft in der Königsklasse des Motorsports geglaubt. "Wir haben viel in ihn investiert, weil wir daran glauben, dass er ein guter Formel-1-Fahrer sein kann", hatte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zuletzt der "Bild am Sonntag" gesagt. Nicht ausgeschlossen scheint, dass Schumacher zunächst ein Cockpit bei Alfa Romeo bekommen könnte. Einen Zeitplan oder konkrete Absprachen gibt es bislang aber noch nicht.