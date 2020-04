Diese Bilder der Gegenwart hatten eigentlich für eine erfolgreiche Zukunft stehen sollen. Das Podium beim letzten Saisonrennen in Hockenheim war eine Darstellung der Dominanz von Audi, wie so oft im Jahr 2019. Nico Müller, Mike Rockenfeller und René Rast verschütteten ausgelassen Champagner, nachdem sie Anfang Oktober die letzten Trophäen des Jahres im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) überreicht bekamen. Rast freute sich außerdem darüber, dass er schon im September frühzeitig seinen zweiten Meistertitel in der Rennserie gewonnen und damit für die erfolgreichste DTM-Saison in der Geschichte des Ingolstädter Autokonzerns gesorgt hatte. Denn auch die Hersteller- und Teamwertung gewann Audi.

Doch nun steht fest: Diese Eindrücke werden sich einfügen in eine Reihe von Abschiedsbildern, und je nach Entwicklung der Coronavirus-Pandemie stehen sie vielleicht sogar für das Ende eines langen, erfolgreichen Engagements: Audi wird sich nach diesem Jahr aus der DTM zurückziehen, um sich im Motorsport neu auszurichten und die vollelektrische Formel E sowie den Kundensport in den Mittelpunkt zu stellen. Das gab der Hersteller am Montag bekannt. Die Entscheidung, so heißt es in der Mitteilung, sei vom Vorstand der Audi AG "auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie beschlossen" und der DTM-Dachorganisation ITR am Montag mitgeteilt worden. "Ist die DTM noch zukunftsfähig? Lohnt sich das noch? Diese Diskussion gibt es bei allen Herstellern schon lange", sagte ein Sprecher von Audi der SZ am Dienstag. Und fügte an: "Auch jetzt ist bei uns lange über den Ausstieg gesprochen worden, bis letztlich der Vorstand die Situation bewertet hat."

Die Fragen, die alle bewegen: "Ist die DTM noch zukunftsfähig? Lohnt sich das noch?"

Für die traditionsreiche Tourenwagenserie ist dieser Schritt der nächste heftige Rückschlag innerhalb kurzer Zeit. In ihrer bisherigen Form dürfte die DTM damit vor dem Aus stehen. Ende 2018 hatte sich Mercedes nach 30 Jahren als erfolgreichster Autohersteller der DTM verabschiedet, um sich auf die Formel E zu konzentrieren. Die dadurch entstandene Lücke konnte Aston Martin mit dem Team R-Motorsport nicht füllen, nach nur einem Jahr endete dieses Gastspiel. BMW bleibt aktuell als einzige Marke übrig - und auch die Münchner dürften sich nach dieser neuen Wendung viele Gedanken über ihr Engagement machen, das sie, wie Audi, schon beim Abschied von Mercedes an den Einstieg eines dritten Herstellers gekoppelt hatten. "Wir werden die Situation und mögliche Konsequenzen jetzt aus allen Blickwinkeln bewerten", teilte BMW mit, man sei überrascht worden von der Nachricht. Weitere Stellungnahmen blieben vorerst aus.

"Heute ist ein schwieriger Tag für den Motorsport in Deutschland und Europa", sagte der ITR-Vorstandsvorsitzende Gerhard Berger in einem am Montag verschickten Statement. Die Entscheidung von Audi sei zu respektieren, auch wenn die Kurzfristigkeit alle vor eine besondere Herausforderung stelle: "Hier hätten wir uns - gerade in Corona-Zeiten - ein Vorgehen im Sinne unserer gemeinsamen Gesellschaft gewünscht. Nun ist die Situation zusätzlich verschärft." Von Audi erwarte er umso mehr "eine ordnungsgemäße, verantwortungsvolle und partnerschaftliche Abwicklung des geplanten Ausstiegs". Am Dienstag war der frühere Formel-1-Fahrer nicht erreichbar. Berger setzt sich stark für eine Weiterentwicklung und den Fortbestand der DTM ein. Ohne Audi jedoch ist dem 60-Jährigen eine tragende Säule in der Zukunftsplanung weggebrochen.

BMW ist nun der einzig verbliebene Hersteller - und war überrascht von der Nachricht

2020 hatte für die DTM ein Übergangsjahr werden sollen, um dann - so die Vision - möglichst bald gemeinsam mit der japanischen Super-GT-Serie Rennen auszutragen und so mehr Publikum anzulocken. Außerdem wollte man Sponsoren und Herstellern eine globalere Plattform mit größerer Reichweite bieten. 2019 waren beim Saisonabschluss fünf Gaststarter auf dem Hockenheimring und im November wiederum sieben Piloten in Fahrzeugen von Audi und BMW in Japan gefahren. Durch die Kooperation sollte eine Mischung gelingen aus mehr Expansion und gleichzeitig einer Stärkung der DTM in Deutschland. Dieser Aspekt war bereits dem Kalender für 2020 anzumerken: mit vier von zehn Rennen in Deutschland und neuen Stopps in Russland, Schweden sowie Italien. Das sonst in Hockenheim gefahrene Auftaktwochenende hätte dieses Mal vom 24. bis 26. April im belgischen Zolder stattfinden sollen.

"Viele schwarze Wolken haben sich verzogen", hatte Berger nach dem Saisonabschluss des ersten Jahres ohne Mercedes gesagt, "aber manchmal reicht eine schwarze Wolke schon für Niederschlag aus." Die Abschiedsankündigung von Audi gleicht nun vielmehr einem heftigen Gewitter mit Blitzeinschlag. Audi stieg 1990 in die von 1984 bis 1995 ausgetragene Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft ein, blieb drei Saisons und stieg nach einer Pause der Serie bei deren Comeback als Masters im Jahr 2000 wieder ein. Erst mit dem Allgäuer Privatteam Abt, seit 2004 als Werksteam. In dieser Zeit entwickelte sich Audi hinter Mercedes zum erfolgreichsten Teilnehmer mit insgesamt 23 Meistertiteln, darunter elf Fahrertitel, 114 Siegen, 345 Podiumsplatzierungen und 106 Pole-Positions - 2019 vollendet als Triple.

Aber auch weil Audi, wie es in der Mitteilung heißt, "jenseits der Rennstrecke bereits im Jahr 2025 rund 40 Prozent seines Absatzes mit Elektroautos und Plug-in-Hybriden erzielen" will, sieht man die Zukunft nun eben vor allem in der Formel E, wo die Marke seit Beginn der Serie 2014 startet. "Ohne das Virus wäre die Entscheidung vielleicht vorerst anders ausgefallen", heißt es bei Audi, "aber Corona war wie ein Brandbeschleuniger."

Ob Audi in der DTM nochmals zu sehen sein wird, hängt davon ab, ob das Szenario eines verlegten Auftakts von 10. bis 12. Juli auf dem Nürnberger Norisring - zunächst ohne Zuschauer - mit einem Saisonfinale nach zehn Rennen im November in Monza realisierbar ist. Und die Zukunft der DTM hängt wiederum davon ab, wie BMW und andere Partner auf den Ausstieg von Audi reagieren.