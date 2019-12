Hamilton gewinnt Formel-1-Finale in Abu Dhabi

Abu Dhabi (dpa) - Weltmeister Lewis Hamilton hat auch das Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi gewonnen. Der englische Mercedes-Pilot krönte am Sonntag seinen 250. Grand Prix mit dem elften Sieg in diesem Jahr.

Hamilton stellte mit 413 Zählern zudem einen Punkterekord in der Königsklasse des Motorsports auf. Zweiter auf dem Yas Marina Circuit wurde Max Verstappen im Red Bull vor Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot musste allerdings wegen eines möglichen Vergehens beim Benzindurchfluss um seine Platzierung bangen. Sebastian Vettel landete im zweiten Ferrari auf einem enttäuschenden fünften Platz und wurde nur Fünfter der WM-Wertung.

In seinem vorerst letzten Formel-1-Rennen blieb Nico Hülkenberg als Zwölfter punktlos. Der Rheinländer, der 2020 kein Cockpit bekommen hat, fuhr damit auch in seinem 177. Grand Prix am Podest vorbei. Einsamer Formel-1-Rekord.