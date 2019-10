Formel 1: Verstappen holt Pole Position in Mexiko

Mexiko-Stadt (dpa) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Mexiko erobert. Der Niederländer, der das Rennen bereits in den beiden Vorjahren gewonnen hatte, verwies das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Sebastian Vettel auf die Plätze zwei und drei. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton steuerte seinen Mercedes auf den vierten Rang. Der Brite könnte am Sonntag vorzeitig zum sechsten Mal Weltmeister werden. Dafür müsste er 14 Punkte mehr einfahren als sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas, der nach einem kapitalen Crash als Sechster startet.