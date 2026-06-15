Den Moment der Erlösung, als Lewis Hamilton sich aus dem Cockpit seines Ferrari befreite und in der Boxengasse zu dem Gitter stürmte, das mit Mühe die wogende Menge der Mechaniker zurückhielt, beschrieb der Sieger des Großen Preises von Barcelona-Catalunya später so: „Als wir uns umarmten, ist mein Herz vor Freude explodiert.“ Der allererste Sieg in Rot, ein Ritterschlag ähnlich dem vor fünf Jahren durch die britische Königin Elizabeth. Das Comeback des Jahres.

Was da alles zusammengekommen ist beim Rekordweltmeister: 686 Tage Entsagung von der höchsten Podiumsstufe in der Formel 1, anderthalb Jahre Sinnkrise nach seinem Wechsel zu Ferrari, in denen er oft dem Rücktritt näher als dem Fortgang seiner großen Karriere war. Und ein Rennen, das die Scuderia unter normalen Umständen gegen Mercedes nicht hätte gewinnen können. Die risikobehaftete Taktik, einen zusätzlichen Boxenstopp gegenüber der Konkurrenz einzulegen, war der ausdrückliche Wunsch des Fahrers gewesen, der sich damit enorm unter Druck gesetzt hatte. Offenbar genau das, was er brauchte, erstarkt nach zwei zweiten Plätzen hintereinander. Was dann passierte, beschreibt Tuttosport in bester Gazetten-Poesie so: „Roter Hammer. Hamilton, ein Ferrari-Schrei! Barcelona wird rot.“

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Der lange Weg zurück an der Spitze, die vielen Zweifel von innen und außen, all das hat Spuren hinterlassen. Der wahr gewordene Traum an der Piste von Montmeló überstrahlt zwar alles, macht es aber nicht vergessen. Lewis Hamilton ist sensibler als es seine sonst so selbstbewussten Auftritte im Fahrerlager vermuten lassen, die anhaltende Kritik hat ihm zugesetzt. Das Team habe den 41-Jährigen aufgefangen, das Schulterklopfen nach jeder Niederlage und banale Sätze wie der, dass es dann eben beim nächsten Mal klappen werde. Aber natürlich nagte die Erfolglosigkeit am Rekordchampion, der Verweis auf sein Alter: „Es sah nach einer unmöglichen Reise aus. Vielleicht stimmt es ja, dass ich den Zenit überschritten, meine Siegfähigkeit verloren habe …“ Der Zuruf eines unerschütterlichen Fans war es, der hängen geblieben ist: „Vergiss nicht, wer Du bist.“ Das habe den entscheidenden Prozess in Gang gesetzt: „Ich musste mich selbst infrage stellen, mich wiederfinden und den Mut fassen, weiterzumachen.“

„Er hat allen Zweiflern den Mittelfinger gezeigt“, sagt sein Rivale Lando Norris

Tief im Inneren habe er immer gewusst, zu was er fähig sei, bilanziert Hamilton nach seinem 106. Grand-Prix-Sieg, aber er musste es eben auch beweisen. „Ziemlich cool, Lewis ist wieder auf der Höhe seines Könnens“, befand Lando Norris. Der Titelverteidiger, Dritter hinter Triumphator Hamilton und George Russell im Mercedes, drückte es dann noch ein wenig plastischer aus, was der Erfolg seines Kindheitsidols bedeutet: „Er hat allen Zweiflern den Mittelfinger gezeigt.“

Niemand leidet so schön wie Ferrari, niemand siegt so schön. Rennstall und Rennfahrer bewegen sich auf derselben emotionalen Ebene. „Ich saß damals, als Michael Schumacher 1996 hier seinen ersten Sieg für Ferrari eingefahren hat, vor dem Fernseher, und ich habe mir vorgestellt, wie das wohl sein muss, in diesem Team zu gewinnen“, erinnert sich Hamilton an Teenager-Zeiten. Damals habe er den Rahmen seines eigenen Cockpits von Weiß auf Rot umlackiert, um ein Gefühl für die Sache zu bekommen. Die frühkindliche Prägung als Grundlage für einen späten Triumph. Plötzlich scheint alles wieder möglich im Kampf um die Weltmeisterschaft.

Die harte Arbeit hinter den Kulissen beginne sich auszuzahlen, Hamilton spürt mit seiner großen Erfahrung von sieben WM-Titeln, dass hinter der Momentaufnahme von Barcelona ein genereller Umschwung stehen könnte. Ferrari hat die aerodynamische Stärke des Autos nicht bloß konserviert, sondern mit dem jüngsten Upgrade entscheidend gestärkt. In diesem Jahr winken noch zwei Motorenentwicklungsstufen, die erste vielleicht schon beim nächsten Grand Prix in Österreich. Hamilton weiß, dass in diesem Jahr die Innovation entscheidend ist, das gilt auch für die eigene Neuerfindung.

Intern hat er seinem Rivalen Charles Leclerc sportlich wie mental den Rang abgelaufen, das Momentum in der Qualifikation und im Rennen ist auf seiner Seite, der Monegasse fiel zum zweiten Mal in Folge aus. „Wir wissen, zu was Lewis fähig ist, wenn er Blut geleckt hat“, sagt sein alter Teamchef Toto Wolff. Hinzu kommt das Pech des Kimi Antonelli, der kurz vor Rennende an zweiter Position liegend mit einem Elektronikversagen am Silberpfeil ausgerollt war. Dadurch beträgt der Abstand zwischen dem italienischen WM-Spitzenreiter und seinem britischen Verfolger im italienischen Auto nur noch 41 Zähler. Das zwingt Mercedes wohl alsbald zu einer Stallorder zugunsten Antonellis und wird für zusätzliche Unruhe sorgen. Mit einem zufriedenen Grinsen schürt Hamilton noch die aufkommenden Ängste bei den Gegnern: „Ich glaube, ich finde langsam zu meiner Mitte zurück.“ Das Zen eines Rekordchampions.

Er vertraut wieder in die eigenen Entscheidungen, nachdem Ferrari allen seinen Wünschen nach Veränderungen, vom Bremssystem bis hin zu einem neuen Renningenieur, nachgekommen ist. Sein alter Freund, Teamchef Fred Vasseur, ahnt, dass das eigene Schicksal mit Erfolg oder Misserfolg Hamiltons eng verknüpft ist. Wer würde sich da nicht schon als Numero uno sehen? „Ich spüre, wie die Dinge zusammenkommen“, sagt Lewis Hamilton nach einem der wichtigsten Erfolge seiner Karriere, „ich bin einfach glücklich mit meinem Leben, weil ich am richtigen Platz bin und weil ich liebe, was ich tue.“ Kleiner Nachsatz: „Das ist erst der Anfang.“