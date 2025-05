Nachruf von Elmar Brümmer, Miami

Jochen Mass stammte aus einer Zeit, als die Rennwagen in Le Mans noch mit 400 Kilometern pro Stunde durch die stockdunkle Nacht rasten. Das waren die Momente, in denen er sich seinem eigentlichen Traumberuf, Kapitän zur See, am nächsten fühlen konnte. Ein einsamer Mensch am Steuer. Bei aller Raserei, die ihn bekannt, glücklich, aber nicht unbedingt reich gemacht hat, verlor er nie das Gespür für Geschwindigkeit. Spät in seiner Karriere, als er Anfang der Neunziger im Sportwagen-Team von Mercedes den Fahrlehrer für Michael Schumacher und andere Talente spielen durfte, hat er die Nachwuchspiloten ernsthaft bedauert: „Gestern noch zu Hause und heute schon in Tokio, wie sollen sie denn ein Gefühl für Entfernungen bekommen?“