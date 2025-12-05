Für einen Moment ist Lando Norris, der in Abu Dhabi als Spitzenreiter in den finalen Dreikampf der Formel 1 geht, wieder ein kleiner Junge. Er versucht zwar die Frage, was es ihm bedeuten würde, am Sonntagabend den Yas Marina Circuit als Weltmeister, als Champion zu verlassen, möglichst gelassen zu beantworten – was in der Talkrunde mit seinen Gegenspielern Max Verstappen und Oscar Piastri aber nur mäßig gelingt. Der 26-Jährige ist offenkundig aufgeregt, so oft wie er die Finger seiner Hände nachzählt. Und bei aller gespielten Langeweile verrät ihn auch das Funkeln in den Augen. Die Antwort kommt dann so routiniert, dass klar erscheint, wie oft er sich das schon ausgemalt haben muss: „Es wäre alles für mich, denn es würde bedeuten, dass mein bisheriges Leben ein Erfolg war. Ich hätte meinen größten Traum verwirklicht.“