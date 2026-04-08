Sophia Flörsch wird künftig als Test- und Entwicklungsfahrerin für das neue Formel-E-Team von Opel unterwegs sein. Die 25 Jahre alte Münchnerin soll bei der Gen4-Präsentation der Formel E in Paul Ricard am 21. und 22. April zum Einsatz kommen. Der Wechsel in die Formel-E-Weltmeisterschaft, in der Opel ab der kommenden Saison mit dem neuen Werksteam antritt, soll für Flörsch ein weiterer Anlauf in Richtung Spitzenmotorsport sein. „Die Formel E ist aktuell die härteste Rennserie der Welt“, sagte sie in einer Pressemitteilung.
Die Rolle bei Opel gibt ihr die Chance, sich in einem international sichtbaren Werksteam neu zu positionieren. Das große Ziel von Flörsch, die auf Stationen im Kartsport, in der Formel 3 und im Langstreckenrennsport zurückblickt, bleibt die Formel 1. Im neuen Umfeld soll Flörsch nach Angaben des Teams an der Entwicklung des Gen4-Fahrzeugs mitarbeiten. Die nächste Fahrzeuggeneration der Formel E steht für mehr Leistung, Allradantrieb und deutlich höhere technische Anforderungen.