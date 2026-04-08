Sophia Flörsch wird künftig als Test- und Entwicklungsfahrerin für das neue Formel-E-Team von Opel unterwegs sein. Die 25 Jahre alte Münchnerin soll bei der Gen4-Präsentation der Formel E in Paul Ricard am 21. und 22. April zum Einsatz kommen. Der Wechsel in die Formel-E-Weltmeisterschaft, in der Opel ab der kommenden Saison mit dem neuen Werksteam antritt, soll für Flörsch ein weiterer Anlauf in Richtung Spitzenmotorsport sein. „Die Formel E ist aktuell die härteste Rennserie der Welt“, sagte sie in einer Pressemitteilung.