Bei dem Vorfall rund um Nascar-Fahrer Bubba Wallace handelt es sich laut FBI nicht um ein rassistisches Verbrechen. Wie die US-Ermittler mitteilten, habe sich der gefundene Galgenstrick seit Herbst in der Box des 26-Jährigen auf dem Talladega Superspeedway in Lincoln/Alabama befunden. Zu dem Zeitpunkt seien die Boxen noch gar nicht zugeteilt gewesen. Deswegen werde keine Anklage erhoben. Die Veranstalter gingen zunächst von einer rassistisch motivierten Tat aus, nachdem man in der Box des einzigen schwarzen Nascar-Piloten den Strick fand. Alle Crews hatten sich daraufhin vor dem Rennen hinter dem Auto von Wallace versammelt, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen.