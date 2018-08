17. August 2018, 20:36 Uhr Motorsport Endlich in ihrer Welt

Die Münchnerin Sophia Flörsch fährt seit diesem Jahr in der Formel 3, die als Sprungbrett in die Formel 1 dient. Der Karriereplan ist übertroffen.

Von Anna Dreher

In der Nacht bevor Sophia Flörsch zu einem festen Bestandteil jener Welt wurde, zu der sie schon lange gehören wollte, konnte sie nicht einschlafen. Sie war aufgeregt, weil sie nicht genau wusste, was sie erwarten würde, auch wenn sie aus der Distanz schon vieles beobachtet hatte. Und auch wenn sie diese neue Welt in vielen Dingen an ihre alte erinnerte. Aber diese Distanz war plötzlich weg an einem Wochenende Mitte Juli in Zandvoort in den Niederlanden, und es dauerte, bis ...